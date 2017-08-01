На руку крупным игрокам: «Закон в защиту дольщиков имеет серьёзные изъяны»

Оренбург, , 15:34 — REGNUM Федеральный закон о защите прав участников долевого строительства, принятый в июле Госдумой, нуждается в поправках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили депутаты Законодательного собрания Оренбургской области.

Как отметил депутат областного парламента Владимир Фролов («Справедливая Россия»), закон имеет серьёзные изъяны.

«Сегодня банковское сообщество фактически игнорирует интересы экономики Российской Федерации. И ссылки на то, чтоб застройщики могут привлекать заемные средства, чтобы иметь фонд в размере 10%, несостоятельны. Это приведет к тому, что начнется сокращение строительных компаний. Останутся только крупные из них, которые могут позволить себе аккумулировать такие средства. И это скажется на объемах жилищного строительства, которые будут резко снижаться», — сказал депутат.

По мнению председателя комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти Заксобрания Александра Куниловского («Единая Россия»), у принятого закона есть две стороны. Документ может сильно ударить по застройщикам, значительно проредив строительный рынок. Новые требования к застройщикам в большинстве своем не оправданны и довольны жёстки. Это касается и обязательного наличия экспертизы проектной документации даже при малоэтажном строительстве, это и обязательное отсутствие по кредитам, займам, ссудам и так далее. Соответствовать этим требованиям сможет только крупный застройщик, но что делать остальным?

«На мой взгляд, подобные нормы закона могут привести к монополизации строительного бизнеса в регионах, к полной ликвидации конкуренции. Введение таких ограничений и новелл для застройщиков должно было обсуждаться публично и детально на различных уровнях, и только потом приниматься. На практике этого не было», — заметил Куниловский.

Также он сделал акцент на том, что по сравнению с первоначальным вариантом документа, к третьему чтению в нём неожиданно появилось требование к застройщикам о наличии денежных средств на счете в банках в размере 10% от стоимости предстоящего строительства многоквартирных домов:

«Кто сегодня хранит такие огромные деньги в банке, а по среднем подсчётам эта сумма варьируется от 100 до 600 млн рублей. Я таких в Оренбуржье, по крайней мере, не знаю. Сегодня получается, что государство, защищая небольшую категорию дольщиков, разрушает уже сложившуюся отрасль жилищного строительства, создает условия для закрытия большого числа строительных компаний. А это удар по экономике, безработица».

Коллегу поддержала депутат Оксана Набатчикова (ЛДПР):

«Предлагаемое ужесточение требований к застройщикам повлияет на строительную отрасль, так как выдержать эти требования смогут только крупные игроки».

По словам вице-спикера областного парламента «Единая Россия» Александра Трубникова, главное новшество в законе — это создание компенсационного фонда, в который застройщики будут отчислять денежные средства:

«Установлен фиксированный размер взносов в компенсационный фонд на уровне 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве. Кроме того, документ закрепляет нормы о конкурсном отборе застройщика, который претендует на получение средств компенсационного фонда для достройки проблемных объектов, а также контроль за использованием представленных средств. Это позволит минимизировать риски участников долевого строительства. В целом закон можно назвать революционным, хотя сами застройщики пока ещё не совсем понимают, как жить по новым правилам».

По мнению Фролова реализация закона о защите дольщиков вызовет рост цен на квадратные метры в новостройках. Вводится требование о проведении госэкспертизы по всем жилым домам, независимо от этажности. До сих пор по этой позиции была большая экономия средств, так как Жилищный кодекс разрешал проводить строительство жилых домов до трёх этажей без госэкспертизы. Отмена этой льготы приведет к увеличению расходов, а, следовательно, и стоимости квадратных метров жилого помещения. Следующий момент — формирование компенсационного фонда защиты прав дольщиков. 1% с каждого объема строительства будет направляться в фонд, который будет так называемым страховым, и это тоже скажется на стоимости квадратного метра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области числится шесть проблемных объектов в сфере долевого строительства, официально обманутыми дольщиками признаны 72 человека, однако неофициально их гораздо больше.

На уровне региона разрабатывается местный законопроект, чтобы помочь решить вопрос с уже существующими обманутыми дольщиками. Согласно документу, пострадавшие участники долевого строительства смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, предоставление временного жилья, оказание помощи по привлечению нового инвестора строительства, подключение многоквартирного дома к сетям инженерно-технического обеспечения.

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