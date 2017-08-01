ЛНР: Теракт в Луганске осуществили по заказу минобороны Украины

Луганск, , 15:29 — REGNUM В Луганске обнаружили лабораторию, где подозреваемый в подготовке диверсии на территории ЛНР в интересах министерства обороны Украины Алексей С. изготавливал самодельные взрывные устройства. Об этом сегодня, 1 августа, сообщили в Министерстве государственной безопасности ЛНР.

Ранее сегодня руководитель центра по связям с общественностью МГБ Евгения Любенко сообщила, что министерство государственной безопасности ЛНР возбудило уголовное дело в отношении украинского гражданина, которого подозревают в подготовке диверсии на территории ЛНР в интересах Минобороны Украины.

«В ходе обысков по адресам проживания А.С. обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств на основе армейской взрывчатки. Он получал ее от спецслужб на территории Украины. Изготовленные устройства использовал при совершении террористических актов и передавал диверсионным группам, действующим на территории республики, оставляя их в тайниках», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе обысков были найдены материалы, доказывающие, что он проходил подготовку в одном из учебных центров главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Он причастен к организации и осуществлению диверсий, которые были направлены исключительно на разрушение гражданских объектов и инфраструктуры. В частности, он осуществил подрывы железнодорожных цистерн на станции Краснодон, железнодорожного полотна на перегоне Свердловск — Ровеньки, объектов на территории промышленной площадки в Краснодоне», — подчеркнули в МГБ.

Кроме того, заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов заявил, что эксперты МГБ ЛНР взрыв в центре Луганска, который серьезно повредил памятник «Они отстояли Родину», квалифицируют как теракт.

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