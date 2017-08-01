Киршнер опережает кандидата от президента Аргентины в ключевом округе

Буэнос-Айрес, , 15:32 — REGNUM Кандидат в сенаторы аргентинского парламента Кристина Фернандес де Криршнер лидирует, согласно социологическому опросу, в провинции Буэнос-Айрес, крупнейшем избирательном округе Аргентины, сообщает канал HispanTV.

За две недели до открытых одновременных и обязательных праймериз, которые состоятся в Аргентине 13 августа, результаты опроса частного аналитического центра Analogías, опубликованные 31 июля, показывают, что бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, возглавившая список кандидатов в сенаторы в провинции Буэнос-Айрес от фронта Гражданское единство получает 35,6% голосов избирателей.

С этим результатом Киршнер опережает своего главного конкурента Эстебана Булрича, который возглавляет списки от правого блока «Изменяемся», председателем которого является действующий президент Аргентины Маурисио Макри. Его кандидат в Буэнос-Айресе получает только 24,5% голосов.

Согласно опросу, третье место занимает лидер фронта 1País Серхио Масса с 18,1% голосов.

Кроме того, Кристина Фернандес особенно популярный кандидат среди молодых избирателей возрастом от 16 до 29 лет и у избирателей более старшего возраста от 30 до 44 лет. Также ее популярность заметно выше среди людей с более низким уровнем образования, однако она находит своего избирателя и в университетской среде и в возрастном сегменте старше 60 лет.

В то же время популярность Булрича линейно растет с возрастом избирателя с показателем 17,8% среди молодых людей, однако лидирует он среди тех, кому больше 60 лет.

Опрос проводился 28 и 29 июля, в нем приняли участие около 3560 человек по телефону и лично со всей провинции Буэнос-Айрес, которая с населением более 15,6 млн человек имеет огромное значение для политических сил как крупнейший избирательный округ в стране.

Напомним, на фоне экономических проблем и массовых увольнений, с которыми сталкиваются граждане Аргентины по причине неолиберальных реформ правительства Маурисио Макри, 22 октября страна проведет промежуточные выборы в главный законодательный орган, в котором перераспределится 127 из 257 мест в Палате депутатов на срок четыре года и одна треть мест (24) в Верхней палате парламента — Сенате.