В Узбекистане впервые публично раскритиковали политику Ислама Каримова

Ташкент, , 15:29 — REGNUM В информационно-аналитической узбекистанской телепередаче «Таҳлилнома» (Аналитика) резкой критике подвергнута политика, проводившаяся ныне покойным первым президентом страны Исламом Каримовым, сообщает радио «Свобода» (Озодлик).

Критика деятельности Ислама Каримова на национальном узбекистанском телевидении прозвучала впервые с 1991 года.

В частности, ведущие передачи подчеркивали, что политика Каримова привела к противостоянию с соседними странами, так как «Каримов все время соревновался с соседями за статус лидера, доказывая свое превосходство».

"Это привело лишь к запутыванию проблем, которые на сегодняшний день решает президент страны Шавкат Мирзиёев», — говорилось в передаче.

Телеведущие подчеркнули, что Мирзиёев «с первых часов своего правления объявил о том, что отношения с близкими соседями — это не борьба за превосходство, а напротив, искренность и доверие друг к другу«

"Это смогло улучшить и укрепить доверительные отношения Узбекистана с центральноазиатскими республиками. Честно говоря, проблемы, особенно запутанные годами вопросы границ, были решены не предъявлением претензий друг другу и подчеркиванием своего превосходства, а одним хорошим словом и непрерывной работой, несмотря на время суток», — говорилось в программе.

В телепередаче также критиковалась деятельность Каримова в сфере валютной политики. Отмечалось, что «в результате такой деятельности в стране действуют четыре курса по обмену иностранной валюты».

"Все укоры в адрес Узбекистана со стороны ведущих экономических организаций, все обвинения в непрофессионализме наших специалистов прозвучали только из-за этой валютной политики. Сегодня мы должны говорить об этом открыто. Еще нужно смело сказать о том, что наличие четырех курсов иностранной валюты и такого позора, как «черный рынок» препятствовали развитию экономики. Но все эти проблемы потихоньку решаются благодаря реформам, начатым президентом Мирзиёевым», — подчеркнул ведущий программы.

Напомним, президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября 2016 года на 79-м году жизни. Смерть наступила в результате острого нарушения кровообращения головного мозга в связи с перенесенным инсультом.

В соответствии с пожеланиями Каримова, он был похоронен в городе Самарканде, где покоятся его родители.

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