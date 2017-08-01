«СР» и «Гражданская платформа» — за бортом выборов губернатора в Белгороде

Белгород, , 15:15 — REGNUM Двое из шести кандидатов на пост губернатора Белгородской области выбыли из предвыборной гонки на стадии прохождения «муниципального фильтра». Шанс попасть в бюллетени для голосования на выборах губернатора потеряли партии «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа». Срок подачи документов для регистрации истек 31 июля.

Станислав Панов (КПРФ) представил в избирком необходимые для регистрации документы 28 июля, Канстантин Климашевский (ЛДПР) — 29 июля, действующий губернатор Евгений Савченко («Единая Россия») и Эдуард Чаусов («Партия ветеранов России») — 31 июля.

Все кандидаты предоставили в избирком листы поддержки с подписями 157 депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, список подписавшихся, финансовые отчеты и банковские справки об остатке средств на специальном избирательном счете.

Члены рабочей группы избиркома к концу рабочего дня 1 августа проверят документы всех кандидатов. После этого комиссия примет решения о регистрации кандидатов или об отказе. На принятие этого решения у избиркома есть 10 дней.

Всего документы о выдвижении подавали шесть кандидатов: Юрий Осетров от партии «Справедливая Россия», представитель «Партии ветеранов России» Эдуард Чаусов, Станислав Панов (КПРФ), Константин Климашевский (ЛДПР), Евгений Савченко («Единая Россия») и Андрей Маликов («Гражданская платформа»). Юрий Осетров и Андрей Маликов, не подавшие документы до 31 июля, из предвыборной гонки выбыли.

По данным портала «Бел.ру», Маликов просто не представил в избирком документы, так как не собрал нужное число подписей (минимум 150), а Осетров сам отозвал документы о своем выдвижении.

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Евгений Савченко — действующий губернатор, который уже в седьмой раз собирается возглавить регион. Он не покидал свой пост с 1993 года. О намерении баллотироваться он заявил еще в феврале, а позже получил одобрение президента Владимира Путина.

В том, что Савченко снова одержит победу на грядущих выборах, эксперты не сомневаются. Список потенциальных соперников Савченко это мнение подтверждает: среди кандидатов нет политических «тяжеловесов», способных составить ему реальную конкуренцию.

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Константин Климашевский — самый молодой из претендентов на пост губернатора. Ему 30 лет. Он родился в городе Губкине Белгородской области, окончил БГТУ им. В. Г. Шухова в 2009 году и работает в должности помощника депутата Госдумы РФ Александра Старовойтова по работе в Белгородской области.

Станислав Панов, родившийся в 1972 году, — уроженец Республики Узбекистан. Окончил Ташкентский государственный технический университет в 1994 году. Сейчас занимает должность помощника депутата Госдумы Сергея Гаврилова по работе в Белгородской области и является депутатом Белгородской областной Думы на постоянной основе.

Эдуард Чаусов 1975 года рождения — генеральный директор строительной компании ООО «СМУ-55».

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