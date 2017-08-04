Атомная мощь ВС Китая на пути к тотальному господству?

Пекин, , 01:04 — REGNUM Парад, посвященный девяностолетию Народно-освободительной армии Китая, прошедший на полигоне Чжужихэ в автономном регионе Внутренняя Монголия (КНР), может по праву быть назван новой сенсацией. Дело касается не только грандиозности масштабов (несмотря на участие около 12 тысяч военнослужащих), но также продемонстрированного НОАК качественного изменения. В чем оно заключается, пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Сенсацией, заставившей экспертов говорить об изменениях в планетарном соотношении сил, стала демонстрация Китаем новых передвижных комплексов межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися боеголовками. 16 пусковых установок типа DF-31AG стали серьезной заявкой для переоценки китайских стратегических ядерных сил, считавшихся до сих пор незначительными. Теперь же, суммируя как самые современные, так и уже имевшиеся у Китая средства доставки и боевые ядерные заряды, можно говорить о достижении им порога в 400−500 стратегических боеголовок.

Если указанное количество соответствует реальности, то можно считать Китай уверенно выходящим на третье место в мире непосредственно после России и США по силе ядерных стратегических вооружений. Как известно, Москва и Вашингтон, согласно договору СНВ-3, должны иметь не более 1550 стратегических ядерных боеголовок. А учитывая возросшую мощь китайской промышленности, для преодоления оставшегося разрыва КНР достаточно 10−15 лет.

Узнайте подробности в статье: Китай стал третьей ядерной сверхдержавой?

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