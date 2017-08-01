Глава ДНР пригрозил коррупционерам смертной казнью

Донецк, , 14:51 — REGNUM Ужесточение наказания за коррупцию будет введено в ДНР, заявил глава республики Александр Захарченко в программе «Донецкий формат».

Отвечая на вопросы о том, на каких принципах строится новая государственность в Донбассе, Захарченко отметил, что нужна свобода, справедливость, а также уважение к своей истории. При этом на Украине всего этого нет.

Захарченко пояснил, что свобода не равна анархии. Представление о свободе не связано с нарушением закона.

В частности, разговор коснулся коррупции. Захарченко отметил, что в скором будущем ужесточить законы, касающуюся коррупции.

«Вы знаете, что у нас есть указ о введении смертной казни в случае необходимости, точнее, о ее применении как высшей меры социальной справедливости, — сказал он. — Я думаю, что коррупция теперь будет попадать и под это в зависимости от вреда, причинённого государству».

Говоря о пропаганде, которая развернулась на Украине против России, Захарченко рассказал о том, что никакой ненависти к этой стране у российских людей нет.

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Напомним, Захарченко заявил об образовании нового государства — Малороссии. Государственным флагом страны признается флаг Богдана Хмельницкого. По словам Захарченко, ДНР и ЛНР остаются единственными территориями Украины, за исключением Крыма, где сохранилась законная власть.

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