Бывшую дачу посольства США взяла под охрану полиция

Москва, , 14:33 — REGNUM Дача в Серебряном Бору в Москве, которую ранее использовало посольство США, взята под охрану полицией, сообщает RT.

Дачу закрыли после того, как территорию покинули грузовики с имуществом дипломатов. Ранее сообщалось, что вещи грузили в пять машин.

Также полиция запретила находящимся рядом с поселком журналистам запускать над дачей коптеры.

Запрет на доступ американских дипломатов к даче и к складским помещениям на Дорожной улице вступил в силу 1 августа 2017 года.

Это сделано в качестве ответной меры на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипсобственности, осуществленном в декабре 2016 года.

Кроме того, до 1 сентября 2017 года американская дипмиссия должна быть сокращена до 455 сотрудников, именно столько российских дипломатов работают в США. Россию покинут 755 человек дипломатов и технических сотрудников.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: Из поселка в Серебряном Бору готовятся выехать пять грузовиков