Бывшую дачу посольства США взяла под охрану полиция

Москва, 1 августа 2017, 14:33 — REGNUM Дача в Серебряном Бору в Москве, которую ранее использовало посольство США, взята под охрану полицией, сообщает RT.
Дачу закрыли после того, как территорию покинули грузовики с имуществом дипломатов. Ранее сообщалось, что вещи грузили в пять машин.
Также полиция запретила находящимся рядом с поселком журналистам запускать над дачей коптеры.
Запрет на доступ американских дипломатов к даче и к складским помещениям на Дорожной улице вступил в силу 1 августа 2017 года.
Это сделано в качестве ответной меры на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипсобственности, осуществленном в декабре 2016 года.
Кроме того, до 1 сентября 2017 года американская дипмиссия должна быть сокращена до 455 сотрудников, именно столько российских дипломатов работают в США. Россию покинут 755 человек дипломатов и технических сотрудников.
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