Глава Калмыкии прокомментировал задержание высокопоставленных чиновников

Элиста, , 14:21 — REGNUM Глава Калмыкии намерен дождаться решения суда по уголовному делу двух высокопоставленных чиновников, которых обвинили в превышении должностных полномочий и мошенничестве, прежде чем делать какие-либо заявления. Об этом Алексей Орлов сказал, отвечая на вопрос о задержании первого заместителя председателя правительства республики Петра Ланцанова и заместителя министра сельского хозяйства Эрдни Кектышева, поступивший в ходе сегодняшней прямой линии с жителями республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

«Борьба с коррупцией была, есть и останется приоритетной работой всех органов власти. Это главное. Это база, на чём мы основываемся в своей повседневной практике», — заявил глава степной республики.

По словам Орлова, «на сегодняшний день, когда идёт следствие, идут следственно-оперативные мероприятия, любые комментарии мои, либо моих коллег из правительства, из правоохранительных органов могут интерпретироваться как давление на следствие».

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Главу сельхозкооператива в Калмыкии обвинили в растрате 36 млн рублей

«Поэтому я исхожу из того, что окончательно точку в расследовании всегда ставит суд. Исходя из нормативно-правовой базы, из законодательства РФ в России, как правовом государстве, существует такое понятие как презумпция невиновности. Поэтому на сегодняшний день я от комментариев воздержусь», — добавил Алексей Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении первого заместителя председателя правительства Республики Калмыкия Петра Ланцанова было возбуждено 9 июля. По версии следствия, в 2011 году Ланцанов дал поручение сотрудникам республиканского Минсельхоза принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счёт образованного холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Часть этих средств в последующем была похищена, другая — использована не по назначению.

Кроме того, следствие располагает сведениями о возможной причастности к совершению этого преступления заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева, который также был задержан. Оба заключены под стражу по решению суда.

Ланцанову предъявлено обвинение сразу по двум статьям УК РФ — в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

По мнению экспертов и политологов, задержание высокопоставленных чиновников —, «сильный репутационный удар по правительству Калмыкии».

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