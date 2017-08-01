Скоро выборы. Суд запретил проводить митинги в центре Бишкека

Бишкек, , 14:14 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии ввел временные ограничения на проведение акций протеста возле Дома правительства, а также зданий министерств, ведомств и судов.

Запрет будет действовать вплоть до 20 октября 2017 года, сообщило ИА «24.kg». Инициатором нововведения выступило Министерство внутренних дел.

Нарушители этой нормы будут приговариваться к штрафу в размере от 1000 сомов (877 рублей по текущему курсу) — как за мелкое хулиганство.

С просьбой о запрете митингов в правоохранительные органы также неоднократно обращались жители центральной части киргизстанской столицы, пишет ИА «Knews».

"Бишкекчане жаловались, что из-за постоянных митингов люди часто не могут попасть в свое жилье. Участники пикетов постоянно используют громкоговорители, нарушая покой жителей. Кроме того, митингующие ведут себя агрессивно, сорят на прилегающей к Первомайскому суду территории и используют хозяйственные помещения, принадлежащие многоквартирным домам, в качестве туалета», — уточнило издание.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в Первомайском районном суде столицы Киргизии проходят слушания по делу лидера партии «Ата Мекен», депутата республиканского парламента Омурбека Текебаева, против которого выдвинуты обвинения в коррупции и мошенничестве. Сторонники оппозиционного политика ежедневно митингуют возле здания суда, требуя снять с Текебаева все обвинения и выпустить его на свободу.

Отметим также, что еще одной причиной, по которой введен запрет на акции протеста, могли стать выборы президента Киргизии, проведение которых запланировано на 15 октября 2017 года.