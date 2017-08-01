ЕС планирует обсудить с Трампом новые санкции против РФ

Берлин, , 14:06 — REGNUM Страны Европейского союза (ЕС) примут защитные меры в случае проведения Вашингтоном «промышленной политики» под предлогом санкций. Об этом, как передает НТВ, сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, европейские политики ждут консультаций с представителями США по вопросу ужесточения санкций против РФ.

«Очевидно, что президент Трамп еще не принял решение, будет ли и как он будет ужесточать режим санкций в отношении России, — говорит Габриэль. — Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти».

Он также добавил, что находясь в тесном контакте с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, будет использовать возможность для обсуждения этого вопроса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций против России, одобренный ранее сенатом США. По его словам, новые ограничительные меры предусматривают выполнение Москвой своих обязательств.

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