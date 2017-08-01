Конгрессмены США изучают «борьбу Литвы с Россией»

Вильнюс, , 14:04 — REGNUM Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сегодня, 1 августа, провёл в Вильнюсе переговоры с делегацией конгрессменов США, которые прибыли в Литву что бы узнать «как Литва борется с влиянием России в области энергетики». Как сообщили ИА REGNUM в Минэнерго Литвы, делегацию возглавляет председатель комитета по природным ресурсам Конгресса США Роб Бишоп.

Вайчюнас поблагодарил американских политиков за то, что в новый санкционный пакет США против России вписано утверждение, что «Россия для своего влияния использует не только нефть и газ, но и атомную энергетику». «Литва из первых рук испытала энергетическую стратегию России как оружие для достижения внешнеполитических целей. Ещё совсем недавно одним из главных инструментов давления был газ, а сегодня новым «Газпромом» стало предприятие атомной энергетики «Росатом», которое активно развивает свою деятельность в Европе и мире», — подчеркнул Вайчюнас. Он выразил надежду, что в Конгрессе США пройдут отдельные слушания, посвящённые вопросу строительства Белорусской АЭС неподалёку от границы с Литвой.

По информации Минэнерго Литвы, конгрессмены США пообещали активизировать этот вопрос в своей работе.

Напомним, Литва без разбирательств называет технологии «Росатома» «экспериментальными», Белорусскую АЭС — «небезопасной», и просит различные международные организации «защиты от России».