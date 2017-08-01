На пост губернатора Новгородской области зарегистрированы три кандидата

Великий Новгород, , 13:55 — REGNUM Избирательная комиссия Новгородской области зарегистрировала трёх кандидатов на должность губернатора области. Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, удостоверения о регистрации выданы Андрею Никитину («Единая Россия»), Ольге Ефимовой (КПРФ) и Антону Морозову (ЛДПР).

Один из семи претендентов на пост главы региона — кандидат от партии «Родина»— не предоставил необходимые документы для регистрации и снял свою кандидатуру.

Таким образом, на должность губернатора Новгородской области осталось шесть претендентов.

Подписи в поддержку своего выдвижения в облизбирком сдали также Михаил Панов («Справедливая Россия»), Николай Захаров («Патриоты России») и Анна Черепанова («Яблоко»), при этом Черепанова заявила, что ей не удалось пройти 10-процентный муниципальный фильтр.

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Решение о регистрации Панова, Захарова и Черепановой или отказе в ней облизбиркомом пока не принято.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для регистрации кандидатам на должность губернатора Новгородской области необходимо собрать в свою поддержку подписи 131 (максимум — 137) муниципальных депутатов. Выборы губернатора Новгородской области состоятся 10 сентября 2017 года.

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