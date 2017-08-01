Косачёв: Вашингтон на тропе войны и минфин — его оружие

Москва, , 13:18 — REGNUM Введение санкций против президента Венесуэлы Мадуро и их обоснование (за «подрыв демократии») — явный признак реидеологизации американской внешней политики, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

По мнению сенатора, минфин США превратился в некий глобальный карательный орган, который по своему усмотрению решает, где демократия, а где — нет, кого наказывать, а кого поощрять.

«Кубинский опыт ничему не научил Америку, а, судя по нынешней антироссийской активности, в Вашингтоне уже вошли в санкционный вкус. Обозначили даже санкции против Китая, и, как говорится, несть им предела», — констатировал парламентарий в соцсети.

Вмешательство во внутренние дела других государств уже нескрываемо ставится в центр внешней политики США, не терпящих равенства с собой от кого бы то ни было, указал он.

«До начала Второй Мировой войны в ходу был термин «умиротворение агрессора». Вряд ли лояльные союзники США в послевоенный период предполагали, чем может обернуться их соглашательство со все более агрессивной претензией США на единоличное лидерство в мире. Доумиротворяли. А потому для начала всем остальным, а затем и самим лоялистам нужно делать вывод: Вашингтон на тропе войны, и чья демократия не понравится минфину США следующей, можно только гадать», — заключил Косачёв.