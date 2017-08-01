«Имитационные выборы в Прикамье приведут к низкой явке»

Пермь, , 13:11 — REGNUM В Пермском крае завершается самый сложный этап в губернаторской гонке, который к агитационной кампании не имеет прямого отношения. Этот этап связан с возможностью применения административного ресурса в ходе сбора подписей и их проверки. И ярко характеризует всех участников выборов, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политконсультант Людмила Ознобишина.

Так, в результате проверки было выявлено, что у кандидатоввсе 245 подписей являются действительными и достоверными. У кандидатане засчитаны три подписи, которые совпадают с подписями у других кандидатов, у Олега Постникова не засчитано шесть подписей, но засчитанное количество подписей и территориальный охват укладываются в законодательные рамки.

У кандидата Олега Хараськина («Великое Отечество») было забраковано четыре подписи, которые сначала якобы были отданы за Андрея Степанова. Но поскольку Хараськин предоставил подписи из минимально допустимого количества муниципалитетов второго уровня — 36, то выбраковка не позволила соблюсти территориальный охват.

«Больше всех споров вызвала ситуация именно с Олегом Хараськиным, который, пожалуй, единственный без помощи администрации губернатора и «Единой России» собирал подписи. Для всех остальных кандидатов, представивших полный комплект подписей, все эти действия совершал административный ресурс. Со всеми сопутствующими этому делу перегибами», — отметила Людмила Ознобишина.

Она также заметила, что, судя по действиям штаба основного кандидата, задача по явке снята. Поэтому все кандидаты, которые были способны повлиять на явку и на хоть какой-то минимально возможный уровень конкурентности кампании, от участия в выборах отстранены. Отстранены разными методами. Константин Окунев совершил самоустранение, сдав только 27 подписей второго уровня из 53-х необходимых, а первого уровня подписи не сдал совсем.

По словам эксперта, наблюдение за процессом прохождения муниципального фильтра, за ходом откровенно вялой и не драйвовой кампании, где тон задаёт команда фаворита, можно сделать два вывода:

«Первый — есть диссонанс, то что бросается в глаза: отличие личности кандидата, который свободно общается с электоратом, не боится конкуренции, достаточно открыт и демократичен, и стиля ведения кампании — максимально регулируемого, закрытого со всеми издержками применения административного ресурса. И второй вывод — к сожалению, вопрос явки, который мог стать краеугольным, объединяющим население, активных граждан и власть, ушёл на второй план. И явка будет низкой, потому как имитационные выборы не смогут повлиять на неё ни в коей мере», — резюмировала политконсультант.

Напомним, 10 сентября в Пермском крае пройдут выборы губернатора. Партии выдвинули семь кандидатов: Ирину Филатову (КПРФ), Максима Решетникова («Единая Россия»), Андрея Степанова («Патриоты Россия»), Олега Постникова (ЛДПР), Константина Окунева («Города России»), Олега Хараськина («Великое Отечество»), Владимира Аликина («Справедливая Россия»).

Крайизбирком завершил приём и проверку подписей, собранных в поддержку кандидатов. По результатам прохождения муниципального фильтра с дистанции могут сойти Константин Окунев и Олег Хараськин.

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