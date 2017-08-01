Правительство и социалисты Испании выступили против Венесуэлы

Мадрид, , 13:00 — REGNUM Правительство и Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) 31 июля объявили, что они не признают избранную в Венесуэле 30 июля Национальную конституционную ассамблею, которая требует широкого национального консенсуса, и потребовали от президента Николаса Мадуро «искреннего переговорного процесса», сообщает El Diario.

Позиция правительства Испании была озвучена министерством иностранных дел в заявлении, где сказано, что оно не признает в Венесуэле «Учредительного собрания, которое не является результатом широкого национального консенсуса, избранного в соответствии с демократическими нормами широкого всеобщего избирательного права, в результате равных, прямых и тайных выборов».

МИД Испании, возглавляемый Альфонсо Дастисом, сожалеет о том, что правительство Венесуэлы приняло решение продолжить конституционный процесс, который «не принимается большинством венесуэльцев и нарушает основные демократические принципы».

Таким образом, правительство Испании призывает Венесуэлу начать «переговорный процесс» с легитимными и конституционными демократическими институтами страны, такими как Национальная ассамблея (парламент), и вернуться в конституционные рамки.

Между тем заместитель генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии Адриана Ластра, заявила, что ее партия не признает Учредительное собрание Венесуэлы и призывает к «переговорному решению сложившейся ситуации», и требует от правительства Венесуэлы запуск «искреннего процесса переговоров».

«Мы осуждаем акты насилия и репрессий, которые стали причиной смерти в последние часы», — заявила Ластра.

Секретарь по связям с гражданским обществом левой испанской партии «Подемос» также считает, что «не нужно подливать масла в огонь» в условиях кризиса в Венесуэле, необходимо «идти на мир, взаимопонимание и диалог», чтобы достичь «примирения венесуэльцев».

Между тем лидер испанской партии Объединенные левые Альберто Гарсон в своем Twitter написал, что многие испанские СМИ превозносили венесуэльскую демократическую оппозицию, в то время как она «устанавливает бомбы против полицейских и избивает голосующих».

Напомним, члены Национальной конституционной ассамблеи были избраны 30 июля в Венесуэле с полной поддержкой представителей чавистов. По заявлению Национального избирательного совета, в выборах приняли участие 8 млн или 41,53% избирателей.

Однако венесуэльская оппозиция не признает результаты выборов и поставила под сомнение официальные данные о явке избирателей, заявляя, что на избирательные участки пришло только 3 млн человек.