Песков призвал не провоцировать рост напряженности на Украине

Москва, , 12:47 — REGNUM Мировые страны, претендующие на роль в урегулировании кризиса на Украине, должны избегать действий, провоцирующих рост напряженности в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Мы (власти РФ) считаем, что все стороны, особенно те страны, которые претендуют на роль в урегулировании конфликта, должны избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать рост напряженности в и так непростом регионе», — заявил представитель Кремля.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Госдеп США и Пентагон разработали план поставок противотанкового и другого вооружения Украине с целью противостояния «пророссийским сепаратистам».

Источники издания отметили, что речь идет исключительно об оборонительном оружии, предназначенном для «сдерживания агрессивных действий со стороны Москвы».

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