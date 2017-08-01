Песков пояснил, когда международные контакты становятся для РФ проблемой

Москва, , 12:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину для беспокойства России в связи с действиями граничащих с РФ стран.

Комментируя журналистам визит вице-премьера США Майкла Пенса в Грузию и Эстонию, Песков сказал, что в этом сотрудничестве нет никаких проблем для России, пока оно не влечет за собой расширение военных альянсов у российских границ.

«Это суверенные страны, которые, безусловно, выстраивают по своему усмотрению отношения с международными партнёрами. Здесь никакой проблемы быть не может», — сказал Песков.

Он пояснил, что следствием подобного сотрудничество может быть «расширение различных альянсов и военных инфраструктур этих альянсов в сторону наших границ», и тогда это вызывает «обеспокоенность» Москвы.

Песков отдельно подчеркнул, что Россия с уважением относится к взаимодействию своих соседей с США и другими государствами. Ранее с визитом в Таллин прибыл вице-президент США Майкл Пенс. Там он встретился с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

В настоящее время Пенс находится с визитом в Грузии.