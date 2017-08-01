Последний автомобиль дипмиссии США ушел с дачи в Серебряном Бору

Москва, , 12:39 — REGNUM Последний автомобиль американской дипломатической миссии в Москве выехал с дачи в Серебряном Бору (коттеджный поселок «Сильвер Плейс»), передают 1 августа «Вести».

Напомним, высылка американских технических специалистов и дипломатов происходит в качестве ответной меры российского руководства на ужесточение антироссийских санкций.

Несмотря на заявления американского руководства о намерении «наладить отношения с Россией», Вашингтон принял решение о новых рестрикциях, и американский президент Дональд Трамп подтвердил свою приверженность этому решению.

После этого МИД РФ объявил о том, что в России с 1 сентября останутся работать лишь 455 сотрудников американской дипмиссии, а остальные 755 человек должны будут покинуть страну. Также с 1 августа сотрудникам дипмиссии США закрыли доступ на дачу и к складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

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Последовавшая за решением Москвы реакция США была резко негативной. 1 августа представитель Госдепартамента заявила, что Вашингтон думает, чем ответить России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа в МИД РФ сообщили, что к полудню все сотрудники дипмиссии должны выехать с дипломатических дач в Серебряном Бору.

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