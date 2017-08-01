В СВР не подтвердили гибель аль-Багдади‍ в Сирии

Москва, , 12:36 — REGNUM Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил об отсутствии информации о гибели лидера террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Life.

По его словам, у него нет «информации больше той, которая фигурировала в средствах массовой информации».

О том, что лидер террористов предварительно уничтожен в конце мая в Сирии, сообщило Минобороны РФ 16 июня. Позднее заявлялось, что пока информация о гибели аль-Багдади не подтверждена.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис 21 июля заявил, что ведомство не располагает доказательствами о том, что аль-Багдади ликвидирован.

В СМИ неоднократно появлялись сообщения об уничтожении лидера террористической группировки.