Посол Сирии в РФ: Встреча в Астане состоится в конце августа

Москва, , 12:28 — REGNUM В Астане в последнюю неделю августа может пройти шестой раунд переговоров по мирному урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщил посол Сирии в Российской Федерации Рияд Хаддад в интервью РИА «Новости».

"Такая вероятность остается, — сказал посол. — Но на данный момент нет никакого реального решения. Но, возможно, (встреча) состоится в последнюю неделю августа или за несколько дней до».

Хаддад также отметил, что встреча по Сирии пройдет в том же формате и с тем же составом участников.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что переговоры по ситуации на Ближнем Востоке могут состояться 14−15 августа.

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