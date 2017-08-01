Посол Сирии в РФ: Встреча в Астане состоится в конце августа

Москва, 1 августа 2017, 12:28 — REGNUM В Астане в последнюю неделю августа может пройти шестой раунд переговоров по мирному урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщил посол Сирии в Российской Федерации Рияд Хаддад в интервью РИА «Новости».
"Такая вероятность остается, — сказал посол. — Но на данный момент нет никакого реального решения. Но, возможно, (встреча) состоится в последнюю неделю августа или за несколько дней до».Хаддад также отметил, что встреча по Сирии пройдет в том же формате и с тем же составом участников.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что переговоры по ситуации на Ближнем Востоке могут состояться 14−15 августа.
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