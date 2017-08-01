Президент Каталонии готов идти в тюрьму за референдум о независимости

Мадрид, , 12:32 — REGNUM Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон 31 июля заявил, что он готов принять «все последствия» и даже пойти в тюрьму, прежде чем сдаваться на пути к референдуму, он также призвал государство направить все юридические действия против него вместо того, чтобы преследовать сотрудников его правительства, сообщает испанское издание El Mundo.

«Я осознаю ту максимальную ответственность в процессе, который осложнен всеми этими трудностями, очевидно, что я должен принять все последствия», — заявил Пучдемон в интервью Bloomberg.

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Президент Каталонии тем не менее считает, что «лучший способ избежать тюрьмыэто преуспеть» в конституционном процессе и в референдуме, который намечен на 1 октября 2017 года.

На фоне постоянных допросов жандармерией Испании чиновников правительства Каталонии Пучдемон также призвал центральное испанское правительство сосредоточить свои усилия на политических лидерах, а не на сотрудниках Женералитата.

«Сотрудники, средние чиновники только выполняют приказы, данные им политиками», — подчеркнул президент.

Пучдемон также отметил, что со стороны правительства Мариано Рахоя «были одни угрозы, и не было ни одного предложения», при этом Каталония дала центральной власти ясный посыл: «Они должны быть внимательными 1 октября, они не могут сказать, что мы их не предупреждали».

Напомним, 9 июня правительство Каталонии, несмотря на противодействие центрального правительства Испании, объявило о том, что 1 октября 2017 года в регионе состоится референдум, в ходе которого каталонцам предстоит ответить на следующий вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Каталония была независимым государством с республиканской формой государственного правления?»

В то время как центральное правительство в руках консервативной Народной партии решительно отвергает проведение референдума о независимости в Каталонии, политические партии в парламенте Испании, такие как левая «Подемос», защищают возможность проведения референдума и считают данный механизм «легитимным».