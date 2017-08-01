Раскол Литвы из-за «российской угрозы»: бегство в эмиграцию и рекорды армии

Вильнюс, , 12:11 — REGNUM Военная истерия в Литве и ежедневные заявления политиков о грядущей «агрессии России» раскололи молодёжь страны на два лагеря, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 августа. С одной стороны добровольцами в армию записывается всё больше новобранцев, с другой — резко увеличилась эмиграция.

Так, по данным министерства обороны Литвы, батальон драгунов Великого князя Бутингейдиса, который дислоцирован в Клайпеде, в эти дни фиксирует рекордное количество новобранцев. На девятимесячную службу записалось 630 призывников, из которых два десятка — девушки. Такого количества, отмечают военные, в этом подразделении не было никогда.

По данным Департамента статистики Литвы, в 2016 году Литву покинуло свыше 50 тыс. человек. Это рекордное число за всё время независимости Литвы, а данные 2017 года уже практически приблизились к прошлогодним, что означает, что рекорд будет побит. В самой Литве отмечают, что, судя по опросам самих эмигрантов, уезжают в том числе из-за «угрозы со стороны России», хотя основным мотивом по-прежнему остаётся отсутствие перспектив и нищета в стране.

Уровень эмиграции также может увеличить и намерения властей сделать призыв обязательным. В настоящий момент он также обязателен, но существует потолок — 3,5 тыс. новобранцев. Список определяет «лотерея» и случайный выбор компьютера.

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