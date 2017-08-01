Турчинов потребовал привести зарплату солдат ВСУ к стандартам НАТО

Киев, , 12:17 — REGNUM Формулы оплаты труда военнослужащих ВСУ должны соответствовать стандартам НАТО, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 1 августа пресс-служба СНБО.

По его словам, на данный момент зарплата солдат украинской армии находится на том же уровне, на каком она находилась в 2015 году. Турчинов сравнил денежное обеспечение украинских солдат с госслужащими, которые получают гораздо выше.

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«Оклады военных не могут быть меньше, чем соответствующие оклады госслужащих, работающих в уютных кабинетах центральных органов исполнительной власти», — сказал секретарь СНБО.

Он также добавил, что структура оплаты труда солдат и офицеров устарела и действует еще с 1999 года. По мнению Турчинова, структура денежного обеспечения солдат ВСУ должна быть такой же, и у военнослужащих войск НАТО, где 70−80% зарплаты составляет должностной оклад и доплата за воинское звание.

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Напомним, ранее Верховная рада приняла законопроект, который ужесточает требования к солдатам ВСУ относительно нарушения воинской дисциплины. За каждое нарушение украинские солдаты будут наказываться штрафами, вычитаемыми из их зарплаты, что, по мнению экспертов, может привести к дополнительному оттоку людей из ВСУ.

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