Высланные дипломаты покинут дачу посольства США в Москве к полудню

Москва, , 12:10 — REGNUM Последний срок, к которому представители американской дипмиссии в Москве должны покинуть дачи посольства в Серебряном Бору, заканчивается в полдень 1 августа, передает Russia Today.

По словам заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова, нарушение этого срока может создать новые затруднения.

Напомним, решение о сокращении числа американских дипломатов и технических специалистов из дипмиссии США в Москве было принято Москвой в ответ на ужесточение антироссийских санкций Вашингтоном.

Согласно требованиям Москвы, до 1 сентября 2017 года американская дипмиссия должна быть сокращена до 455 сотрудников. В итоге из страны будут высланы 755 дипломатов и технических сотрудников.

Также начиная с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ на дачу и к складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

В США это решение восприняли болезненно. Ряд экспертов усмотрел в этом жест в сторону американского президента Дональда Трампа.

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