«Визит вице-президента США – большая честь для Грузии»

Тбилиси, , 11:51 — REGNUM «Для нас очень большая честь принимать в Грузии вице-президента США Майка Пенса и американскую делегацию», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с Пенсом 31 июля вечером. По информации пресс-службы правительства Грузии, с такими словами премьер обратился к гостям из США за официальным ужином, который был дан в их честь вскоре после прибытия делегации в Тбилиси.

По словам Георгия Квирикашвили, дружба и помощь Соединенных Штатов как главнейшего стратегического партнера Грузии очень важны, и благодаря этой помощи Грузия из объятой гражданской войной страны превратилась в современное европейское демократическое государство.

«Несмотря на внешние вызовы, военные угрозы и киберопасность, стремление Грузии сохранить мир внутри страны и в регионе неизменно. США — преданный друг, надежный геополитический союзник и стратегический партнер Грузии. Это партнер, с которым нас связывают общие ценности и приоритеты глобальной безопасности», — подчеркнул премьер-министр.

Главной целью Грузии он назвал утверждение своего места в семье европейских государств и заявил, что для достижения этой цели правительство Грузии за последние годы приняло существенные меры, в том числе добилось заключения соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС и более тесного сотрудничества с НАТО.

Георгий Квирикашвили заверил высокого гостя, что точно так же, как США стоят рядом с Грузией, так же и Грузия стоит рядом с США и поддерживает усилия Соединенных Штатов и западных партнеров по обеспечению мира и безопасности во всем мире.

«Грузины очень дорожат дружбой с Америкой и теми ценностями, которые так тесно связывают нас», — заявил Квирикашвили.

Вице-президент США вместе с американской делегацией прибыл в Тбилиси 31 июля вечером из Эстонии. Основные встречи в рамках этого визита он проведет 1 августа.