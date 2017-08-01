Генпрокурор против президента: кого поддержит бразильский парламент?

Бразилиа, , 11:46 — REGNUM Возвратившись с каникул, палата представителей бразильского Национального Конгресса должна будет заслушать претензии Генерального прокурора Бразилии Родриго Жанота к главе государства Мишелу Темеру и вынести свое решение: давать ли разрешение на возбуждение уголовного дела по фактам коррупции в отношении президента страны и лишение его, таким образом, статуса персоны, юридически неприкосновенной.

Голосование предполагается провести в среду, 2 августа. Для того чтобы федеральный Верховный суд смог привлечь к ответственности высшее должностное лицо государства, из 513 депутатов нижней палаты парламента за эту меру должны проголосовать не менее 342. При этом, отмечается в бразильской версии испанского издания El País, сессия может открыться при наличии в зале всего 51 депутата, но вопросы на голосование ставятся только при наличии 342 народных избранников и более.

«Правительство утверждает, что оно способно заблокировать прохождение ходатайства Генерального прокурора, — пишет корреспондент Жиль Алеззи. — Позиции Темера в парламенте кажутся вполне гарантирующими ему спокойную жизнь. Партия бразильского демократического движения (ПБДМ), от которой он баллотировался на выборах, имеет в палате представителей 62 голоса. Вместе с мандатами сотрудничающих с ней Бразильской социал-демократической партии (БСДП, 46 мест), Республиканской партии Бразилии (РП, 38 мест) и Социал-демократической партиий (СДП, 37 мест) Темер набирает 183 сторонника. Количество, достаточное, чтобы ходатайство генпрокурора не прошло».

«Тем не менее правительство ведет активную работу среди депутатов, чтобы на всякий случай увеличить число сторонников действующего президента, — сообщает журналист. — Оппозиционные группы пока могут смело говорить, что они собирают 230−257 голосов за предложение о разрешении возбуждения дела против президента. Однако этого мало. Депутаты-оппозиционеры очень рассчитывают на то, что удастся пробить идею прямой видеотрансляции голосования, и это, по их мнению, может подействовать на колеблющихся и склонить чашу весов в пользу противников Темера».

В случае, если необходимое количество депутатов поддержит ходатайство Родриго Жанота, Мишел Темер будет отстранен от руководства государством на 180 дней, отведенные под проведение расследования. По окончании этого периода он может вернуться в президентское кресло, если вина его не будет доказана, или отстранен от власти окончательно, а дальнейшую его судьбу решит суд.

Отметим, что накануне возобновления работы парламента бразильский Институт изучения общественного мнения Instituto Ibope опубликовал результаты последнего опроса: 81% респондентов считает, что депутаты должны дать ход ходатайству генпрокурора и Верховный суд обязан начать расследование по фактам причастности президента Темера к коррупции.