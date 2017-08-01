Аваков призвал лишать украинского гражданства за «воссоединение с Россией»

Киев, , 11:40 — REGNUM Жителей Украины, получивших гражданство Российской Федерации, необходимо лишать украинского гражданства, написал 1 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

По его словам, украинское и российское гражданство «совместимо быть не должно». Министр считает, что граждане Украины, желающие получить гражданство России, являются «простаками», которые хотят «воссоединится с матушкой Россией».

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Аваков добавил, что необходимые корректировки в законодательство Украины нужно вносить в ближайшее время, например, осенью вместе с началом работы Верховной рады.

«Убежден, что осенью, с началом работы парламента, нужно немедленно вносить корректировки в украинское законодательство — более четко, твердо и недвусмысленно прописав процедуры предоставления и лишения [украинского] гражданства», — подчеркнул член правительства.

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Напомним, с 1 сентября 2017 года в России вступает в силу закон, упрощающий получение жителям Украины российского гражданства. Согласно новому закону, гражданам Украины больше не нужно будет получать никаких документов в госорганах Украины для оформления российского гражданства, достаточно будет просто отправить на Украину заявление об отказе от украинского гражданства.

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