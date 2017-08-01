Глава ЛНР: Подрыв памятника в Луганске — теракт

Луганск, , 11:34 — REGNUM Подрыв памятника защитникам Луганской Народной Республики (ЛНР) в центре Луганска классифицирован как теракт. Об этом говорится в заявлении главы республики Игоря Плотницкого, опубликованном на его официальном сайте.

«Уже второй раз террористической атаке подвергся памятник защитникам республики в Луганске, — говорится в сообщении главы ЛНР. — Многократно показав свое бессилие на поле боя, за столом переговоров и в организации блокады, киевский режим занялся единственным делом, которое у него пока получается, — крушить памятники».

Плотницкий считает, что власти Украины избрали террористические акты как основное средство для «окончательного решения донбасского вопроса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Луганске неизвестными был взорван памятник защитникам ЛНР. Инцидент произошел в 01:50 в городском парке «Дружба народов». СВУ было прикреплено непосредственно к памятнику «Они отстояли Родину», вследствие чего монумент был значительно поврежден.

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