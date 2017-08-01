В Сирии заявили о гибели 60 человек от авианалета ВВС коалиции США

Дамаск, , 11:26 — REGNUM Жертвами авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии стали по меньшей мере 60 мирных жителей, сообщает 1 августа сирийское информагентство SANA.

По данным сирийской стороны, авианалет был совершен в районах провинции Дейр-эз-Зор: Эль-Кашма, Эш-Шавит, Эд-Давир и Эль-Ашара. Других подробностей происшествия пока не приводится.

Несколькими днями ранее агентство SANA сообщало о шести погибших в результате бомбардировки.

Уточнялось, что самолеты коалиции во главе с США атаковали позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Несмотря на заявленную цель бомбардировки, удары были нанесены по больнице Аиша и спортклубу в провинции Дейр-эз-Зор.

По данным SANA, это уже четвертый авианалет в провинции за июль. В результате каждого из этих авиаударов гибли мирные жители.