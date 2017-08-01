Си Цзиньпин: Китай не позволит отнять у себя землю

Пекин, , 11:03 — REGNUM Китай не позволит отнять у себя даже часть территории. Об этом, как передает «Синьхуа», заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном собрании, посвященном 90-летию создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Китайский народ никогда не позволит ни одному народу, организации или политической партии отделить какую-либо часть китайской территории», — отметил он.

При этом председатель КНР добавил, что народ Китая любит мир, но готов защищать свою страну.

«Мы не стремимся к агрессии и экспансии, но мы уверены в победе над любым захватчиком, — заверил Си Цзиньпин. — Никто не должен ожидать, что мы проглотим горькие плоды, которые наносят ущерб нашим суверенитету, безопасности и интересам развития».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай заявляет о своих правах на весь регион Южно-Китайского моря, через который ежегодно проходит товаров на $5 трлн. Позиция Пекина оспаривается Брунеем, Малайзией, Филиппинами, Тайванем и Вьетнамом.

Официальные лица КНР регулярно выражают протест в отношении так называемых операций по сохранению свободы морского судоходства, проводимых США и их союзниками.