Литва: За работу в Крыму — уголовная ответственность

Вильнюс, , 10:59 — REGNUM МИД Литвы обратился в генпрокуратуру страны с просьбой проверить возможные нарушения работы крупного литовского бизнеса в Крыму, сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 августа, в министерстве. Поводом послужила публикация в литовском деловом издании Verslo žinios о работе на полуострове трёх компаний с литовским капиталом — Hanner, Pluosto linija, BT Invest.

«По мнению МИД, физические и юридические лица Литвы и других государств ЕС должны безоговорочно придерживаться объявленных ЕС санкций»

Эти компании преимущественно работают в области недвижимого имущества и строительства. В статье утверждается, что они нарушают санкционный режим ЕС. Это и просит проверить МИД Литвы. В случае подтверждения фактов, предпринимателям грозит административная или уголовная ответственность., — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Литвы.