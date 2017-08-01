Видео: Из поселка в Серебряном Бору готовятся выехать пять грузовиков

Москва, , 10:37 — REGNUM Из коттеджного поселка «Сильвер Плейс» в Серебряном Бору, где находится дача посольства США, готовятся выехать пять грузовых машин.

В настоящее время в машины, часть из которых с дипломатическими номерами, грузят вещи. По словам охранника дачи, это последние вещи — остальное уже вывезли, сообщает РИА Новости.

Ранее МИД РФ сообщил о начале действия с 1 августа ограничений для американского посольства: дипломатам закрыт доступ к даче и к складским помещениям на Дорожной улице.

Кроме того, до 1 сентября 2017 года американская дипмиссия должна быть сокращена до 455 сотрудников, именно столько российских дипломатов работают в США. Россию покинут 755 человек дипломатов и технических сотрудников.

Это сделано в качестве ответной меры на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипсобственности, осуществленном в декабре 2016 года. Тогда, согласно одному из последних решений бывшего президента США Барака Обамы, российским дипломатам закрыли доступ к дачам в штатах Нью-Йорк и Вашингтон.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон «думает» над ответом России на сокращение дипмиссии