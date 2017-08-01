«Еще есть время»: В ФРГ надеются на обсуждение санкций США против России

Берлин, , 10:21 — REGNUM Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил о принятии ЕС защитных мер в случае, если США будут проводить под предлогом санкций свою промышленную политику под девизом «Америка превыше всего». Об этом он сказал в интервью газете Rheinische Post, опубликованном на сайте МИД.

По его словам, Трамп еще не принял решение о введении новых санкций в отношении России: «еще есть время».

«Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти», — сказал Габриэль.

Он уточнил, что намерен использовать эту возможность обсуждения, находясь «в тесном контакте» с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Габриэль заверил, что промышленная политика США под прикрытием санкций получит отпор.

Что же касается цели санкций против Москвы — преодоление кризиса на Украине — то она достижима только если США и ЕС будут действовать сплоченно и сообща.

«Мы будем защищаться от промышленной политики под девизом «Америка прежде всего», проводимой под предлогом санкций», — особо подчеркнул глава немецкого МИДа.

Ранее Сенат США голосом 98 сенаторов из 100 принял законопроект, согласно которому в одностороннем порядке ужесточаются санкции против России, Ирана и КНДР. Теперь он поступит на подписание президенту США Дональду Трампу.

В ЕС этот законопроект вызвал беспокойство, поскольку будут наложены ограничения на сотрудничество с российскими компаниями по строительству трубопроводов и отдан приоритет экспорту американских энергоресурсов в Европу.