Поисково-спасательные службы Белоруссии и Украины начнут сотрудничество

Минск, , 10:12 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания между Белоруссией и Украиной утвердил 31 июля совет министров Белоруссии, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.

Документ был подписан в Минске 1 марта 2017 года между правительством Белоруссии и кабинетом министров Украины. Согласно постановлению, в Белоруссии выполнением необходимых процедур для вступления в силу соглашения будет заниматься министерство иностранных дел.

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Соглашение будет регулировать вопросы организации и выполнения поисково-спасательных операций. Так, каждая сторона обязывается информировать другую сторону об инцидентах, над которыми работают поисково-спасательные службы в указанных районах поиска.

Напомним, подобное соглашение с Россией Казахстан ратифицировал 20 июня 2017 года, а с Украиной Россия подписала соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания в 2011 году.

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