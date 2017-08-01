Глава ОАГ обвиняет Мадуро в «резне» и «провале»

Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро 31 июля заявил, что он не признает выборы в Национальную конституционную ассамблею Венесуэлы, члены которой были избраны 30 июля, и обвинил президента Николаса Мадуро в «провале» его инициативы и «резне», сообщает El País.

«Генеральный секретариат ОАГ знает все подробности мошеннического процесса, который завершился вчера», — подчеркнул в своем заявлении Альмагро, который и ранее считал Конституционную ассамблею Венесуэлы «недействительной» и «неконституционной».

Альмагро объявил, что Генеральный секретариат ОАГ, который он возглавляет, не признает данное Учредительное собрание. Подобную позицию также заняли некоторые страны региона, однако Постоянный совет ОАГ, в который входит 35 государств-членов, еще не принял никакого решения по этому вопросу.

Альмагро считает, что цифра 8 миллионов проголосовавших избирателей, объявленная избирательным органом Венесуэлы, является «манипуляцией» правительства, так как «это очевидно, что подавляющее большинство избирательных участков пустовало».

«Понятно, что этот процесс не является законным, а также не имеет поддержки со стороны народа», — заявил Альмагро.

«Это был день насилия и смерти, выполняемых с трусливой жестокостью диктаторов против народа. Вчера репрессивные силы уничтожали венесуэльский народ», — добавил Альмагро.

Напомним, избранная Конституционная ассамблея получает практически неограниченные полномочия по разработке проекта новой Конституции, изменению правовых процедур и реформе институтов страны.

Выборы в Конституционную ассамблею прошли 30 июля на фоне протестов в нескольких штатах Венесуэлы, в результате которых в столкновениях с силами безопасности по официальным данным прокуратуры Венесуэлы погибло 10 человек, включая двух подростков и одного военнослужащего Национальной гвардии.

Таким образом, общее число погибших в протестах с апреля месяца составляет, по меньшей мере, 119 человек, включая политических активистов, сотрудников правоохранительных органов и случайных прохожих.