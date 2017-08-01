Маккейн готов предложить Трампу собственную стратегию победы в Афганистане

Вашингтон, , 09:52 — REGNUM

Председатель Сенатской комиссии по делам ВС США республиканец Джон Маккейн заявил 31 июля, что он предложит президенту США Дональду Трампу собственную стратегию по Афганистану, если нынешняя администрация не разработает собственную, сообщает CNN.

Как гласит заявление Маккейна, он выступит с поправкой в Закон о полномочиях в области национальной обороны в сентябре, в которой будет предложена стратегия для Афганистана.

«Через более чем шесть месяцев после инаугурации Трампа по-прежнему нет стратегии для успешного завершения войны в Афганистане», — отметил он. «Восемь лет стратегии, заключавшейся в том, чтобы «не проиграть», стоили нам многие жизни и огромных средств».

«Наши военнослужащие заслуживают большего», — продолжил Маккейн. «Когда Сенат возьмет на рассмотрение Закон о полномочиях в области национальной обороны в сентябре, я предложу поправку, сформулированную на основе рекомендаций наших наилучших военных лидеров, которые предложат стратегию для успешного достижения национальных интересов США в Афганистане».

Планы США в отношении Афганистана откладывались на протяжении многих месяцев из-за острых противоречий между советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера, призывающим к увеличению численности войск США, и основным стратегом Трампа Стивом Бэнномом, выступающим против.

На сенатских слушаниях в комитете Маккейна в июне глава миноброны США Джеймс Мэттис пообещал сенатору-республиканцу, что стратегия в отношении Афганистана будет готова к середине июля, однако она так и не была представлена.

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