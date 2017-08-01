Броневик с китайскими миротворцами подорвался на фугасе в Африке

Пекин, , 09:44 — REGNUM Министерство национальной обороны КНР подтвердило информацию о подрыве бронированного автомобиля с шестью китайскими миротворцами внутри. Инцидент произошел еще 31 мая, однако широкую огласку получил только в конце июля.

Бронемобиль подорвался на фугасе, эквивалентном 30 кг тротила. Автомобиль не получил серьезных повреждений и продолжил движение. Находящиеся внутри миротворцы также не пострадали, сообщает «Жэньминь жибао».

В заявлении оборонного ведомства подчеркивается, что данный случай стал первым тестированием бронемобиля в реальных боевых условиях. В ходе заводских испытаний броневик испытывался путем подрыва мины, эквивалентной 24 кг тротила, которая была расположено под шасси боевой машины.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство обороны Китая считает «злонамеренной спекуляцией» расследование правозащитников, согласно которому миротворцы ООН, в том числе подразделение из Китая, не оказывали помощь гражданским лицам в Южном Судане.

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