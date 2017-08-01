Поставка оружия на Украину: Пентагон и Госдеп ждут отмашки из Белого дома

Вашингтон, , 09:43 — REGNUM План поставок вооружений Киеву разработан Пентагоном совместно с Госдепартаментом. Белый дом его еще не одобрил, пишет The Wall Street Journal.

«Пентагон предлагает план вооружения Украины. Представители США заявляют, что предложение, которое нуждается в одобрении Белого дома, предназначено для сдерживания московской агрессии», — пишет газета.

Уточняется, что на Украину будут поставлены «противотанковые ракеты и иные вооружения», в том числе ракетные комплексы Javelin. Предусматривается и поставка средств ПВО.

Напомним, очередное финансирование вооружений на Украине предусмотрено военным бюджетом США. Вашингтон мотивирует необходимость военной помощи Киеву необходимостью «сдерживать Россию».

26 июля специальный представитель Госдепа на Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон должен поставить Киеву оборонительное вооружение, «несмотря на угрозы Кремля о том, что это приведет к эскалации боевых действий в Донбассе».

При этом он убежден, что Москва «разместила на территории Украины больше танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых». Американец считает, что Россия и ее тяжелое вооружение «уже присутствуют на Украине».

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