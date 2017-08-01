Президент Панамы может быть причастен к делу Odebrecht

Панама, , 09:39 — REGNUM Представители панамской оппозиционной партии Демократическое изменение 31 июля подали петицию в парламент страны с просьбой расследовать причастность действующего президента Панамы Хуана Карлоса Варелы к международному коррупционному скандалу с бразильской строительной компанией Odebrecht, сообщает ИА EFE.

Адвокат Алексис Синклер, представитель оппозиционной группы, заявил, что петиция представлена на рассмотрение в Национальную ассамблею (парламент) и требует того, чтобы депутаты в добровольном порядке допросили Варелу по поводу показаний «финансового оператора» компании Odebrecht Родриго Таклы.

Родриго Такла, арестованный в Испании, заявил на прошлой неделе в интервью газете El País о том, что политическая кампания действующего президента Панамы финансировалась компанией Odebrecht в выборный период 2014 года ровно так же, как и кампании бывшего президента Рикардо Мартинелли и кандидата Хосе Доминго Ариаса.

Синклер отметил, что эти заявления Таклы подкрепляют данные, которые ранее предоставил бывший советник Варелы и партнер юридической фирмы Mossack Fonseca Рамон Фонсека Мора, о том, что действующий президент получал пожертвования от Odebrecht.

Если сравнить заявления Таклы и Фонсеки Мора, то, по мнению Синклера, можно обнаружить, что эти пожертвования «раздавались с расчетом на всех кандидатов, и победитель в результате должен был заключать государственные контракты и концессии на условиях бразильской строительной компании».

Адвокат добавил, что если парламентарии не отреагируют, оппозиция будет подавать иск в Верховный суд Панамы.

Между тем президент Варела категорически отверг обвинения Таклы.

Испанская газета El País сообщила, что Такла, находящийся в розыске в Бразилии по подозрению в отмывании €12 млн по делу Odebrecht, заявил, что «строительная компания заплатила €1 евро компании-поставщику рома, принадлежащей Вареле» через счет банка HSBC в Гонконге.

Кроме того, Такла заявил, что знал о том, что президент вмешивался в расследование по делу о коррупции в Odebrecht и обещал компании, что панамская прокуратура не будет сотрудничать с судебными властями Бразилии.

Напомним, крупнейшая бразильская строительная группа Odebrecht оказалась в эпицентре международного скандала о взятках, когда ее бывшее руководство призналось, что на протяжение многих лет подкупало политических лидеров и других высокопоставленных должностных лиц 10 стран Латинской Америки и двух стран Африки.

Согласно данным министерства юстиции США, компания заплатила $59 млн в Панаме в период между 2009 и 2014 годами, когда у власти находился Рикардо Мартинелли, а Хуан Карлос Варела был его вице-президентом.