МИД Кубы обвинил США в организации международной атаки на Венесуэлу

Гавана, , 09:18 — REGNUM Против властей Венесуэлы ведется хорошо скоординированная международная операция, которой управляет официальный Вашингтон. Об этом говорится в заявлении МИД Кубы, обнародованном на сайте ACN.

«Куба заявляет о запуске хорошо скоординированной международной операции, управляемой из Вашингтона при поддержке Генсека Организации американских государств (ОАГ), которая нацелена на подавление венесуэльского народа и его голоса», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме президента Венесуэлы Николаса Мадуро назвали «диктатором», проведшим «ложные» выборы и захватившим власть. Результаты прошедших в стране выборов в администрации президента США назвали «серьезным ударом по демократии».

Против венесуэльского лидера были введены адресные санкции, согласно которым ему закрыт въезд в США, а все активы и счета, если они есть, замораживаются.

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