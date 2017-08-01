АрМИ-2017: открытие международного конкурса «Чистое небо» в Китае

Москва, , 09:09 — REGNUM Сегодня, 1 августа, в День национально-освободительной армии Китая на полигоне «Корла» состоится открытие международного конкурса «Чистое небо». Конкурс проводится в рамках международных военных игр АрМИ-2017, сообщили в Минобороны РФ.

В состязаниях помимо российской команды примут участие военнослужащие из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Египта, Ирана, Венесуэлы, а также команда Народно-освободительной армии Китая.

Участники соревнований выполнят боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолёт и скоростные воздушные цели.

Военнослужащие также будут состязаться в мастерстве вождения бронетехники по пересеченной местности полигона Корла с преодолением различных препятствий (косогор, участок минно-взрывного заграждения и др.) в условиях применения «условным противником» химического оружия.

Кроме того, военнослужащие из стрелкового оружия поразят мишени, имитирующие пехоту условного противника, преодолеют различные препятствия, такие как «лабиринт», разрушенный мост и лестница.

Как сообщало ИА REGNUM, международные военные игры АрМи-2017 проходят с 29 июля по 12 августа на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая.

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Справка:

1 августа 1927 года свыше 30 тысяч солдат и офицеров перешли на сторону коммунистической партии Китая. Таким образом, 1 августа стал отмечаться как день войск Коммунистической партии Китая, а впоследствии трансформировался в день НОАК.

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