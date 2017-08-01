В МИД Казахстана опровергли информацию о переносе дат встречи по Сирии‍

Астана, , 09:04 — REGNUM МИД Казахстана не располагает данными о том, что сроки проведения шестой встречи по Сирии в Астане изменены, говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Так глава пресс-службы Ануар Жайнаков прокомментировал сообщения СМИ о том, что переговоры по сирийскому урегулированию могут состояться раньше запланированного срока: 14−15 августа вместо конца месяца.

«Я не могу подтвердить эту информацию, мы не располагаем данными об изменении сроков проведения переговоров по Сирии», — сказал Жайнаков.

Он пояснил, что если в МИД Казахстана поступит информация об изменениях, согласованная со всеми участниками переговоров, то она будет сообщена своевременно.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что переговоры по ситуации на Ближнем Востоке могут состояться 14−15 августа.

Читайте также: Безрезультатный процесс: итоги пятого раунда переговоров по Сирии в Астане