National Interest: КНДР надо дать «по рукам», чтобы и Ирану было неповадно

Пхеньян, , 08:53 — REGNUM

Недавний пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР кардинально изменил расклад сил в регионе. Этот шаг Пхеньяна стал подтверждением слов главы минобороны США Джеймса Мэттиса, заявившего, что Северная Корея является «наиболее безотлагательной и опасной угрозой миру и безопасности». Тем не менее еще большее беспокойство вызывает то, что Пхеньян может передать свои технологии какому-либо еще не поддающемуся контролю режиму, в частности Ирану, пишет член Палаты представителей США Тед По в статье для The National Interest.

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Автор, входящий в Комиссию по иностранным делам Конгресса, подчеркивает, что Тегеран по всем пунктам соответствует определению глобальной угрозы, как и КНДР. Так, обе страны являются «спонсорами терроризма», имеют амбиции создания ядерного оружия, напрямую угрожают интересам США и их союзникам с помощью баллистических ракет. Исламская республика, отмечает автор, ждет от Пхеньяна поддержки и подогревает его ядерные амбиции. На протяжении многих лет эксперты подозревали, что КНДР играет роль ключевого источника поддержки для иранских ракетной и ядерной программ. Сейчас многие из ракет, «нацеленных Ираном на войска США» на Ближнем Востоке, являются, по словам автора, копиями северокорейских разработок.

Инженеры из КНДР находятся в Иране, где они помогают модернизировать иранские ракеты, чтобы те могли нести ядерные боеголовки. Такая информация поступила от основного оппозиционного движения страны — Национального совета сопротивления Ирана, который уже раскрывал секретные ядерные объекты в Нетензе и Эраке в 2002 году. По их данным, Исламская республика использует северокорейские чертежи для постройки подземных пусковых площадок, а между двумя странами постоянно происходит обмен экспертами, чтобы помочь Корпусу стражей исламской революции в разработке ядерных боеголовок и систем управления. Таким образом, у «джихадистского», как считает автор, государства будет возможность наносить ядерные удары по крупным базам США на Ближнем Востоке, которые сдерживают «экспансионистские амбиции» Тегерана.

К счастью, Иран по-прежнему отстает от КНДР в создании ядерной бомбы, однако подобно печально известному соглашению с КНДР от 1994 года, по которому Пхеньян должен был остановить развитие своей ядерной программы, Совместный всеобъемлющий план действий — подписанная в 2015 году бывшим президентом США Бараком Обамой ядерная сделка — неизбежно провалится. И когда это произойдет, Иран сможет оперативно снабдить свой огромный арсенал баллистических ракет ядерными боеголовками благодаря помощи КНДР. На этот раз иранские ракеты будут защищены лучше, поскольку КНДР помогла Тегерану построить до тринадцати секретных подземных пусковых площадок, созданных по образу собственных.

Из-за испытания межконтинентальной ракеты КНДР, осуществленного в июле, предоставленные оппозицией сведения носят еще более тревожный характер. Так, запущенная 29 июля ракета превзошла все ожидания аналитиков, продемонстрировав потенциал Пхеньяна наносить удары по таким городам США, как Чикаго. Такое развитие событий особенно поражает, поскольку только в мае эксперты уверяли, что у Пхеньяна не будет действующей межконтинентальной ракеты до 2020 года.

По мере того как Пхеньян опережает ожидания экспертов, Иран, скорее всего, не будет отставать. Так, по данным Пентагона, в 2005 году КНДР уже передала Ирану чертежи ракеты средней дальности «Мусудан», которую Иран испытал в нынешнем году. Эта же ракета легла в основу новой межконтинентальной ракеты, поэтому стоит ожидать, что Тегеран пойдет по тому же пути, только на этот раз его северокорейские друзья своими советами ускорят развитие программы.

Когда же Иран пересечет этот порог, КСИР сможет расширить свою угрозу за пределы Ближнего Востока на Западную Европу, угрожая союзникам США по НАТО. После этого США окажутся в ситуации, когда на них будут направлены ядерные ракеты «злых режимов» как с запада, так и с востока. И хотя складывается довольно мрачная картина, Вашингтон, уверен автор, по-прежнему может предотвратить развитие событий по этому сценарию.

Так, во время холодной войны мир оказался на грани уничтожения, когда Советский Союз развернул ядерное оружие на пороге США — на Кубе. Вашингтон тогда, отмечает автор, принял брошенный Москвой вызов, поэтому Кремлю пришлось отступить. И сейчас, когда Ким Чен Ын строит ракеты, способные наносить удары по городам США, а также на фоне того, как Иран идет шаг в шаг за Пхеньяном, Белый дом должен найти в себе смелость и утихомирить этих «бандитов».

Для этого США могли бы для начала вновь внести КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Автор, будучи председателем Подкомитета по вопросам терроризма, ядерного нераспространения и торговли, уже выступил с подобной инициативой, которая прошла Палату представителей 1 апреля, поэтому он призывает поддержать ее коллег из Сената. Пхеньян, убежден он, не проявляет ни единого признака замедления своей ракетной программы. КНДР также оказывает поддержку «спонсорам терроризма» в Иране. Более того, угроза со стороны межконтинентальной ракеты КНДР может в скором времени значительно возрасти.

Затем США должны с помощью жесточайших санкций против Северной Кореи продемонстрировать Тегерану, что создание межконтинентальной ракеты — это дорогостоящее и глупое начинание. Запретительные меры должны включать в себе давление на огромное число банков и компаний Китая, Ирана и других стран, которые оказывают помощь режиму Ким Чен Ына. Если эти организации перестанут вливать деньги в Северную Корею, режим недополучит до 40% своих доходов. Миру нужно выбирать между американской финансовой системой и северокорейской. Золотой середины тут быть не может.

Таким образом, заключает автор, Ким Чен Ына необходимо привлечь к ответу за его бряцание оружием. Если позволить ему безнаказанно угрожать американским городам, мало что сможет не дать Ирану поступать так же в будущем. США и их союзники должны разорвать союз между Пхеньяном и Тегераном, восстановив миропорядок, в котором «деспоты» боятся внимания США, а не наоборот. Только так и может быть.