Президент Венесуэлы: «Или вы с Трампом, или со свободным миром!»

Каракас, , 08:21 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро 31 июля ответил на санкции, наложенные на него правительством США после выборов в Конституционную ассамблею на фоне насилия на улицах и бойкота оппозиции, сообщает испанское издание ABC.

«Или вы с Трампом, или вы с Венесуэлой, или вы с Трампом, или вы с демократией, или вы с Трампом, или вы со свободными народами мира, таков выбор, или вы с Трампом, или вы со свободным миром», — заявил Мадуро в телевизионном обращении 31 июля из штаб-квартиры Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы.

«Это решение, которые выражает их беспомощность, отчаяние, ненависть. Отражает характер миллиардера, который является императором Соединенных Штатов», — отметил президент Венесуэлы, добавив относительно требований Вашингтона приостановить конституционный процесс, — «Я не подчиняюсь имперским приказам (…) от иностранных правительств».

Мадуро еще раз подчеркнул, что США ведут себя как хозяева в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также раскритиковал правительства региона, которые, по его мнению, подчиняются власти северного соседа.

Напомним, накануне советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер объявил о прямых санкциях против Николаса Мадуро, любые активы которого в США замораживаются, налагается запрет гражданам США совершать экономические сделки с венесуэльским лидером, а также запрет Мадуро на въезд в США.

«Это не просто плохой лидер, это теперь диктатор», — заявил Макмастер, который пояснил, что Мадуро вошел в «очень эксклюзивный клуб», частью которого уже являются сирийский президент Башар аль-Асад, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Зимбабве Роберт Мугабе.

Официальный Вашингтон принял подобные меры в ответ на выборы в Учредительное собрание 30 июля, созыв которого произошел по инициативе Николаса Мадуро для реформы Конституции и реорганизации государства, что внутренняя правая оппозиция восприняла как попытку правительства укрепить диктатуру.

Соединенные Штаты, а также Колумбия, Мексика и Европейский Союз заранее заявили, что не признают Конституционную ассамблею, в день выборов членов которой в протестах погибли в разных штатах Венесуэлы, по меньшей мере, 10 человек.