Жители столицы Камчатки не знают своих депутатов в думе

Петропавловск-Камчатский, , 08:29 — REGNUM Всего за несколько недель до выборов в думу Петропавловска-Камчатского местные СМИ провели опрос населения на улице и выяснили, что подавляющее большинство респондентов не знает не то что кандидатов в депутаты, но и действующих народных избранников по своему избирательному округу. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM результаты опроса сегодня широко обсуждаются в социальных сетях.

Журналисты задавали людям всего один вопрос: «Знаете ли вы своего депутата в вашем избирательном округе?». Положительных ответов никто не дал. Более того, люди говорили, что хотели бы обратиться к депутатам, но к кому именно и куда, они не знают.

После появления опроса в интернете, обсуждение его результатов началось и в социальных сетях.

«А зачем они нам вовсе нужны? Чем они занимаются? В глаза никогда не видели, ни фамилии, ни имен не знаем. Да и обращаться к ним не хочется, проще самому сделать!!!», — пишет один из пользователей.

«Я вам больше скажу, я даже не знаю, кто у нас градоначальник, или мэр или как их теперь называют… нет смысла от этих людей. никакого», — пишет другой.

Один из пользователей объяснил результаты опроса просто: «они бойцы невидимого фронта».

«Результаты этого опроса, конечно, не могут не расстраивать. Эти люди несколько лет заседали в думе и представляли интересы своих избирателей. Хотя, как сейчас уже понятно, об этих интересах они могли и не знать. Но хуже всего и то, что нынешних кандидатов в депутаты никто не знает», — прокомментировал ИА REGNUM политолог Андрей Веськин.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на выборы в думу Петропавловска выдвинуты 163 человека на 32 места. Выборы пройдут по смешанной системе — половина пройдет по спискам партий, а вторая половина — по двухмандатным округам. Выборы пройдут 10 сентября.