В Пентагоне засекли очередной пуск ракеты с подлодки КНДР

Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Испытательный пуск ракеты с северокорейской подводной лодки на верфи в Синпо (провинция Хамген-Пукто, КНДР) зафиксирован американскими военными, передает CNN.

По данным источника в Пентагоне, инцидент произошел 30 июля. Известно, что ракета была запущена в режиме холодного пуска.

Как пояснил источник в Пентагоне, при таком режиме ракета выталкивается из пускового контейнера за счет находящегося под высоким давлением пара. Только после этого начинает работать основной двигатель ракеты.

Отмечается также, что в течение июля Пхеньян два раза провел подобные испытания, а за год их было три.

Напомним, США, а также Япония и Южная Корея объявили Северную Корею угрозой из-за ракетных и ядерных испытаний, которые проводят северокорейские военные. При этом фактор Пхеньяна используется Вашингтоном как аргумент против Китая.

В частности, 30 июля издание Politico написало, что Вашингтон готовит экономические санкции против Пекина, который якобы недостаточно сдерживает политику Пхеньяна.

Подтверждением тому служит заявление американского президента Дональда Трампа, «очень разочарованного в Китае»: «Они [Китай] НИЧЕГО не сделали для нас в вопросе по Северной Корее».

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