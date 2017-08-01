Арктика-2035: территория конфронтации или сотрудничества?

Якутск, , 08:27 — REGNUM К 2035 году Арктика станет одним из локальных центров международных отношений, а Россия — крупной морской державой при условии, если сумеет наладить более тесное сотрудничество с Канадой. В этом уверена кандидат политических наук, доцент кафедры международных исследований Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Дарьяна Максимова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в вузе.

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Эксперт полагает, что 2035 году арктические государства определятся с границами северного континентального шельфа, но ставит ключевой вопрос: «Будет ли Арктика территорией конфронтации или сотрудничества?».

«Я думаю, что будущее Арктики — это всё-таки международное сотрудничество, которое объединит усилия приполярных государств и всех заинтересованных акторов в устойчивом развитии региона, — считает Дарьяна Максимова.

По её мнению, Россия и Канада будут настаивать на разграничении арктических пространств по принципу секторального разделения.

«США, скорее всего, будут все еще говорить об Арктике как о свободной морской зоне, поскольку даже через 18 лет они все еще не ратифицируют Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года», — также полагает эксперт.

Тем не менее, Канада, возможно, к 2035 году сможет найти в лице России союзника по арктическим вопросам, несмотря на близкое соседство с США, отмечает эксперт.

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«Помимо секторального принципа разделения Арктики, Россию и Канаду будут объединять общие интересы в использовании Северо-Западного прохода и Северного морского пути, которые обе страны считают своими внутренними водами. Таким образом, я думаю, вполне возможно реальное взаимовыгодное двустороннее российско-канадское сотрудничество к указанному периоду в связи с таянием ледового покрова в Арктике и превращения этого региона в один из центров международных отношений. К сожалению, как канадовед, могу сказать, что на сегодняшний день наши отношения с Канадой практически никак не развиваются, прежде всего, из-за санкций», — констатировала Дарьяна Максимова.

Она также выражает надежду на то, что к 2035 году Россия станет крупной морской державой, и по Северному морскому пути смогут ходить суда без ледокольной проводки в течение летнего периода. В остальные сезоны ледокольную проводку будут обеспечивать уникальные российские атомоходы, которые все еще будут оставаться ключом России к освоению Арктики. Эксперт также уверена, что другие арктические страны ни в настоящее время, ни в ближайшие годы не смогут состязаться с нашей страной по количеству и качеству ледокольных ресурсов.

«Но для развития Северного морского пути опять же требуется увеличение масштабов международного сотрудничества», — предупреждает кандидат политических наук.

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Самым значимым и влиятельным институтом по прогнозу Дарьяны Максимовой станет Арктический совет, который объединит всех заинтересованных в развитии региона.

«Его статус можно будет определить как своего рода «арктическую ООН» или «арктическое правительство». Развитие Арктической зоны РФ будет приоритетным направлением. Для этого будет создано специальное Министерство по делам Арктики и северных территорий РФ, которое займётся устойчивым развитием северных регионов нашей страны», — также предположила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пока ситуация в Арктике такова: правительство Норвегии заявило, что около 330 американских морских пехотинцев будут дислоцированы в стране до конца 2018 года. По мнению посольства России, такой шаг противоречит политике Норвегии не создавать военные базы иностранных государств в мирное время. Кроме того, по словам посольства России, из-за этого Норвегия становится не совсем надежным партнером, и на севере может возникнуть напряжение.

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