Госдеп и Пентагон разработали план поставок вооружения на Украину

Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Государственный департамент США и Пентагон разработали план поставок противотанкового и другого вооружения Украине с целью противостояния «пророссийским сепаратистам». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По словам источников издания, речь идет исключительно об оборонительном оружии, предназначенном для того, чтобы «сдерживать агрессивные действия со стороны Москвы».

Издание отмечает, что Госдеп и Пентагон выступают за поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракетных комплексов Javelin, противотанковых установок и средств противовоздушной обороны.

Белый дом пока не одобрил этот план.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.