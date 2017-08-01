Трамп сам продиктовал сыну текст заявления о встрече с Весельницкой — WP

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Заявление для СМИ Дональда Трампа-младшего, сына американского президента Дональда Трампа, о том, что именно обсуждалось на встрече с адвокатом из России Натальей Весельницкой, было продиктовано лично главой США, пишет Washington Post.

Как отмечает издание, текст заявления для прессы не отражал реальное содержание встречи. Причем сначала предполагалось, что заявление будет объективным, но Трамп внес кардинальные коррективы, после чего документ нельзя считать правдивым.

Текст заявления он составил, возвращаясь с саммита G20 (Гамбург, Германия, 7−8 июля 2017 года). Как он писал это заявление, видели сопровождавшие его с саммита коллеги.

Неправда заключается в том, что в ходе переговоров с российским адвокатом главной темой была предвыборная президентская кампания. Однако в официальном заявлении Трамп-младший заявил, что разговор касался возможности усыновления российских детей.

Кроме того, в заявлении говорилось, что состоялись переговоры по инициативе российского юриста, а также, что они были бессмысленными и неинтересными Трампу.

Напомним, переговоры Трампа-младшего с Весельницкой состоялся летом 2016 года. Официальной версией темы переговоров было названо усыновление российских детей в США (сейчас запрещено).

Как сообщали СМИ, на самом деле, Трамп-младший встречался с юристом по поводу компромата на оппонента президента Трампа на выборах Хиллари Клинтон.